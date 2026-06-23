Трагедия в Ивано-Франковской области: спасатели нашли тело пропавшего подростка
В Ивано-Франковской области спасатели обнаружили и подняли с реки парня 2013 года рождения, пропавшего накануне в городе Галич
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.
С помощью беспилотного летательного аппарата спасатели обследовали около 2 км русла реки вниз по течению от предполагаемого места исчезновения. Горные спасатели на катамаране обследовали 7,3 км поверхности реки, а водолазы проверили 6000 м² дна.
Психологи ГСЧС оказали помощь и поддержку 9 лицам — членам семьи и близким молодого человека.
Напомним, 22 июня в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего . По предварительной информации, парень находился на берегу реки Днестр вместе со сверстником.
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