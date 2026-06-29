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29 июня 2026, 12:50

В Украине за месяц утонули 123 человека, среди них – 33 ребенка

29 июня 2026, 12:50
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Фото: ГСЧС Буковины
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За последний месяц в Украине на водоемах погибли 123 человека, среди которых 33 ребенка

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что только за минувшие сутки вода унесла жизни 16 человек, в том числе троих детей.

В ГСЧС призывали граждан не игнорировать правила безопасности во время отдыха у водоемов и подчеркнули, что безопасный отдых начинается с ответственного отношения к собственной безопасности.

"Не игнорируйте правила безопасности на воде. Не теряйте бдительность. Берегите себя и своих близких. Ведь иногда одна минута неосторожности может стоить жизни", – подчеркнули спасатели.

Напомним, на прошлой неделе на реке Днестр в Черновицкой области исчезли четыре человека, среди них трое детей. К поискам привлечены спасатели ГСЧС, полиция с беспилотниками и служебной собакой, медики, а также местные жители с лодками.

Ранее в Тернополе на пляже "Цыганка" произошло трагическое событие – во время купания в пруду утонула 15-летняя девушка. По предварительной информации, несовершеннолетняя жительница Скалатской общины отдыхала на пляже вместе с компанией. Во время купания девушка зашла в воду и исчезла из виду друзей.

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