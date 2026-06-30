На Миколаївщині у водоймах знайшли холероподібний вібріон: що це означає

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У Миколаївській області під час моніторингу водойм у майже половині досліджених проб води виявили холероподібний вібріон, який може викликати гострі кишкові інфекції

Про це повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

У період із 19 по 25 червня фахівці дослідили 23 проби води з визначених контрольних точок. Холерний вібріон не виявили, однак у 11 пробах (47,8%) зафіксували холероподібний вібріон неО1.

Зокрема, його виявили у 5 із 9 проб річкової води та у 6 із 7 проб морської води. У стічних водах збудник не зафіксували.

У центрі контролю та профілактики хвороб наголосили, що холероподібний вібріон неО1 не є збудником холери, однак потенційно може викликати гострі кишкові інфекції.

За минулий тиждень на Миколаївщині зареєстрували 73 випадки гострих кишкових інфекцій. Для порівняння, за аналогічний період минулого року таких випадків було 61.

Фахівці зазначають, що епідемічна ситуація щодо холери в області залишається стабільною та контрольованою. Моніторинг водних об'єктів триває.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні на водоймах загинули 123 людини, серед яких 33 дитини. У ДСНС закликали громадян не ігнорувати правила безпеки під час відпочинку біля водойм.