В Черновцах во время отдыха на водоеме утонул мужчина
Происшествие случилось 29 июня на одном из водоемов в Черновцах. Во время отдыха человек пропал из поля зрения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На место прибыли спасатели для проведения поисковых работ.
Тело 36-летнего погибшего обнаружили водолазы. Его подняли из воды и передали на судмедэкспертизу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
Напомним, 27 июня во Львовской области во время купания в озере утонул 15-летний парень. Тело погибшего подростка обнаружили ночью.
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