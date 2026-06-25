13:40  25 июня
В Чернигове ТЦК мобилизовали иностранца
11:58  25 июня
Исчезла в море: в Одесской области прекратили активные поиски 10-летней девочки
10:41  25 июня
В ГСЧС показали последствия атаки на АЗС в Сумах
UA | RU
UA | RU
25 июня 2026, 12:58

На Львовщине за сутки утонули три человека

25 июня 2026, 12:58
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

За сутки на водоемах Львовщины произошли три трагических случая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

24 июня в озере у села Кавско Стрыйского района во время рыбалки погиб 65-летний житель Стрыя.

В тот же день в Ясницком карьере на Яворовщине во время ныряния утонул 28-летний львовянин.

Еще один трагический случай произошел ночью 25 июня в Бродах. Около 01:30 в водоеме урочища "Бугаи" во время купания утонул 28-летний местный житель.

По всем фактам правоохранители открыли уголовные производства и устанавливают обстоятельства гибели людей.

Напомним, на Буковине продолжаются поисково-спасательные работы на реке Днестр, где пропали четыре человека, среди них – трое детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область происшествия трагедия гибель водоем утопление
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
На Кинбурнской косе подняли украинский флаг: оккупанты отступают
25 июня 2026, 13:59
В Чернигове ТЦК мобилизовали иностранца
25 июня 2026, 13:40
На Днепропетровщине женщина привязывала 7-летнего сына цепью к батарее
25 июня 2026, 13:32
Безработный харьковчанин "сливал" россиянам локации ВСУ
25 июня 2026, 13:20
Украина ударила по НПЗ в РФ на 1500 км: Зеленский прокомментировал операции
25 июня 2026, 12:56
Российские дроны атаковали больницу и АЗС в Донецкой области
25 июня 2026, 12:45
ЕС запускает кредит на 90 млрд евро для Украины: стартовали выплаты
25 июня 2026, 12:37
Россияне нанесли повторный удар по спасателям на Сумщине
25 июня 2026, 12:22
Исчезла в море: в Одесской области прекратили активные поиски 10-летней девочки
25 июня 2026, 11:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »