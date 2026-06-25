Фото: ГСЧС

За сутки на водоемах Львовщины произошли три трагических случая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

24 июня в озере у села Кавско Стрыйского района во время рыбалки погиб 65-летний житель Стрыя.

В тот же день в Ясницком карьере на Яворовщине во время ныряния утонул 28-летний львовянин.

Еще один трагический случай произошел ночью 25 июня в Бродах. Около 01:30 в водоеме урочища "Бугаи" во время купания утонул 28-летний местный житель.

По всем фактам правоохранители открыли уголовные производства и устанавливают обстоятельства гибели людей.

Напомним, на Буковине продолжаются поисково-спасательные работы на реке Днестр, где пропали четыре человека, среди них – трое детей.