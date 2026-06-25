На Львовщине за сутки утонули три человека
За сутки на водоемах Львовщины произошли три трагических случая
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
24 июня в озере у села Кавско Стрыйского района во время рыбалки погиб 65-летний житель Стрыя.
В тот же день в Ясницком карьере на Яворовщине во время ныряния утонул 28-летний львовянин.
Еще один трагический случай произошел ночью 25 июня в Бродах. Около 01:30 в водоеме урочища "Бугаи" во время купания утонул 28-летний местный житель.
По всем фактам правоохранители открыли уголовные производства и устанавливают обстоятельства гибели людей.
Напомним, на Буковине продолжаются поисково-спасательные работы на реке Днестр, где пропали четыре человека, среди них – трое детей.
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