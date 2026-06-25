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25 июня 2026, 13:59

На Кинбурнской косе подняли украинский флаг: оккупанты отступают

25 июня 2026, 13:59
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Над Кинбурнской косой поднят украинский флаг. Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций

Об этом сообщило региональное управление Сил территориальной обороны "Юг", передает RegioNews.

В ведомстве заявили, что в результате огневого поражения Силы обороны Юга заставили российские войска отступить с части занимаемых позиций.

"Происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны", – говорится в сообщении.

Кинбурнская коса – узкая песчаная коса на юге Украины, расположенная между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом.

Административно входит в Николаевскую область. Она простирается напротив города Очаков и имеет стратегическое значение, поскольку контролирует выход из лимана в море и подходы к портам юга Украины.

Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году территория Кинбурнской косы была оккупирована русскими войсками.

Напомним, в ночь на 23 июня подразделения Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по более чем 60 объектам в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины. Среди них – объекты ПВО, логистическая инфраструктура, топливные склады и энергетические объекты.

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