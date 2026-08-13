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13 августа 2026, 01:55

"Я готовлюсь в суд": жена известного ведущего заявила об избиении в браке

13 августа 2026, 01:55
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Фото из открытых источников
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Жена ведущего "В поисках истины" заявила, что готовится к суду и разводу. Она показала фото, на которых можно увидеть ужасные синяки

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Режиссер Яся Гармаш заявила о насилии в браке с ведущим Вячеславом Гармашем. Она также опубликовала фото, на которых видны многочисленные синяки, и заявила, что это следствие действий ее мужа. Также после разрыва Яся узнала его измены.

"Я готовлюсь к суду с бывшим мужем. Он известен человек в Украине, и именно поэтому мне особенно долго было страшно говорить вслух о том, что происходило за закрытыми дверями. На этой фотографии — не какая-то история из интернета. Это я. Жизнь, о которой молчала. И женщина, которой я постепенно перестала себя узнавать", - поделился с ним.

По словам режиссера, Вячеслав потерял контроль над собственным поведением. Впоследствии он оставил жену с детьми в Нидерландах.

Публичных комментариев самого Вячеслава Гармаша относительно обвинений Яси в открытых источниках пока нет. Также неизвестно, какой будет его дальнейшая юридическая защита по делу.

Напомним, ранее певица Елена Тополя рассказала, что было не столько в браке с ее бывшим мужем.

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