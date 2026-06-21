В Сумской области оккупанты ударили по спецтехнике ГСЧС во время ликвидации пожара

Фото: ГСЧС

В Шосткинском районе Сумщины загорелась пожарная автоцистерна из-за повторного удара врага по месту, где работали спасатели. Они не пострадали

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

"В Шосткинском районе в результате повторного российского удара по месту тушения пожара загорелась пожарная автоцистерна. Спасатели не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за комбинированных обстрелов в Сумах поврежден жилищный сектор, ранения получили 6 человек.

"Спасатели эвакуировали более 50 жителей из поврежденного дома, ликвидировали пожары и обследовали территории", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что российские кафиры за минувшие сутки обстреляли 37 населенных пунктов в Херсонской области , один человек погиб, еще девять ранены.