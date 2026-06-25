13:40  25 червня
У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця
11:58  25 червня
Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
10:41  25 червня
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
UA | RU
UA | RU
25 червня 2026, 13:59

На Кінбурнській косі підняли український прапор: окупанти відступають

25 червня 2026, 13:59
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Над Кінбурнською косою піднято український прапор. Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій

Про це повідомило регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь", передає RegioNews.

У відомстві заявили, що внаслідок вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили російські війська відступити з частини займаних позицій.

"Відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони", – йдеться у повідомленні.

Кінбурнська коса – це вузька піщана коса на півдні України, розташована між Чорним морем і Дніпровсько-Бузьким лиманом.

Адміністративно належить до Миколаївської області. Вона простягається навпроти міста Очаків і має стратегічне значення, оскільки контролює вихід із лиману в море та підходи до портів півдня України.

Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році територія Кінбурнської коси була окупована російськими військами.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по понад 60 об'єктах у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України. Серед них – об’єкти ППО, логістична інфраструктура, паливні склади та енергетичні об’єкти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кінбурнська коса окупанти окуповані території ЗСУ прапор
Україна вдарила по НПЗ у РФ на 1500 км: Зеленський прокоментував операції
25 червня 2026, 12:56
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
22 червня 2026, 17:05
На Сумщині окупанти вдарили по спецтехніці ДСНС під час ліквідації пожежі
21 червня 2026, 12:21
Всі новини »
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця
25 червня 2026, 13:40
На Дніпропетровщині жінка прив’язувала 7-річного сина ланцюгом до батареї
25 червня 2026, 13:32
Безробітний харків'янин "зливав" росіянам локації ЗСУ
25 червня 2026, 13:20
На Львівщині за добу втопилися три людини
25 червня 2026, 12:58
Україна вдарила по НПЗ у РФ на 1500 км: Зеленський прокоментував операції
25 червня 2026, 12:56
Російські дрони атакували лікарню і АЗС на Донеччині
25 червня 2026, 12:45
ЄС запускає кредит на 90 млрд євро для України: стартували виплати
25 червня 2026, 12:37
Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині
25 червня 2026, 12:22
Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
25 червня 2026, 11:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »