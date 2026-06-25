На Кінбурнській косі підняли український прапор: окупанти відступають

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Про це повідомило регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь", передає RegioNews.

У відомстві заявили, що внаслідок вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили російські війська відступити з частини займаних позицій.

"Відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони", – йдеться у повідомленні.

Кінбурнська коса – це вузька піщана коса на півдні України, розташована між Чорним морем і Дніпровсько-Бузьким лиманом.

Адміністративно належить до Миколаївської області. Вона простягається навпроти міста Очаків і має стратегічне значення, оскільки контролює вихід із лиману в море та підходи до портів півдня України.

Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році територія Кінбурнської коси була окупована російськими військами.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по понад 60 об'єктах у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України. Серед них – об’єкти ППО, логістична інфраструктура, паливні склади та енергетичні об’єкти.