21:40  12 августа
В Киеве чиновники "заработали" почти 14 миллионов на жилье для людей из аварийного дома
18:59  12 августа
Семь КАБов по жилым кварталам: оккупанты массированно ударили по Херсонщине, есть четверо пострадавших
19:25  12 августа
В Киеве составляют списки людей для переселения на случай тяжелой зимы без тепла
UA | RU
UA | RU
13 августа 2026, 01:35

Песня певицы FIINKA напугала россиян

13 августа 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Песня певицы FIINKA вызвала бурную реакцию россиян. Сама артистка отреагировала иронически

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Трек FIINKA "Бей москаля" привлек внимание россиян. 11 августа трек был внесен в российский перечень "экстремистских материалов". Российские чиновники отдельно привели строки, звучащие в начале и конце трека.

Однако певица отреагировала с юмором. В песне, которая не понравилась россиянам, звучит строчка:

"А я с детства ненавижу москалей… И пусть Бог помогает", - поет артистка.

Справка . Ирина Воспитанник (FIINKA) - украинская певица, автор, блоггер. Участница национального отбора на Евровидение. С мужем Юрием Воспитанником познакомилась во время учебы в театральном. В 2018 году они поженились. Пара воспитывает сына Владислава.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Я лоханулась": Оля Полякова призналась, что она получит после развода с мужем
12 августа 2026, 01:55
"Каждый сам выбирает": ведущий Юрий Горбунов признался, общается ли с крестившим его сына Потапом
12 августа 2026, 01:35
Победительница "Холостяка" призналась, сколько ей предлагали денег за интим
12 августа 2026, 00:55
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
"Я готовлюсь в суд": жена известного ведущего заявила об избиении в браке
13 августа 2026, 01:55
Певец ENLEO объяснил, почему он исчез со сцены
13 августа 2026, 00:55
Цены на горючее летят в бездну: как изменились ценники на АЗС
12 августа 2026, 23:55
Вынуждали маршировать и писать письма "благодарности" россиянам: из оккупации спасли еще одну группу детей
12 августа 2026, 23:35
В Житомирской области аферисты продали женщине несуществующий товар
12 августа 2026, 23:15
Почти 50 атак в день: оккупанты массированно избивали по трем районам Днепропетровщины, есть разрушения
12 августа 2026, 22:51
"Космическая" электроэнергия: в Одесской области получил подозрение заместитель председателя морского порта
12 августа 2026, 22:40
Элитный аквапарк и миллионы долларов: во Львовской области разоблачили мошеннический колл-центр
12 августа 2026, 22:20
ВАКС оставил в силе ношение электронного браслета для Андрея Ермака
12 августа 2026, 22:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Виталий Шабунин
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »