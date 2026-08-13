Песня певицы FIINKA напугала россиян

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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Трек FIINKA "Бей москаля" привлек внимание россиян. 11 августа трек был внесен в российский перечень "экстремистских материалов". Российские чиновники отдельно привели строки, звучащие в начале и конце трека.

Однако певица отреагировала с юмором. В песне, которая не понравилась россиянам, звучит строчка:

"А я с детства ненавижу москалей… И пусть Бог помогает", - поет артистка.

Справка . Ирина Воспитанник (FIINKA) - украинская певица, автор, блоггер. Участница национального отбора на Евровидение. С мужем Юрием Воспитанником познакомилась во время учебы в театральном. В 2018 году они поженились. Пара воспитывает сына Владислава.