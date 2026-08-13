Песня певицы FIINKA напугала россиян
Песня певицы FIINKA вызвала бурную реакцию россиян. Сама артистка отреагировала иронически
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Трек FIINKA "Бей москаля" привлек внимание россиян. 11 августа трек был внесен в российский перечень "экстремистских материалов". Российские чиновники отдельно привели строки, звучащие в начале и конце трека.
Однако певица отреагировала с юмором. В песне, которая не понравилась россиянам, звучит строчка:
"А я с детства ненавижу москалей… И пусть Бог помогает", - поет артистка.
Справка . Ирина Воспитанник (FIINKA) - украинская певица, автор, блоггер. Участница национального отбора на Евровидение. С мужем Юрием Воспитанником познакомилась во время учебы в театральном. В 2018 году они поженились. Пара воспитывает сына Владислава.