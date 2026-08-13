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13 августа 2026, 00:55

Певец ENLEO объяснил, почему он исчез со сцены

13 августа 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Певец ENLEO уже почти полтора года не появляется в "радарах". Артист признался, что планировал отдохнуть всего полгода, но это затянулось

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артиста, его перерыв в музыке был связан с желанием перезагрузиться. ENLEO также не скрывает, что у него случился творческий кризис. Однако со сцены уходить он не собирается.

"Я думаю, что у каждого артиста наступает момент в жизни, когда нужно просто остановиться, подумать, посмотреть на свой путь, понять, куда двигаться. И вот именно это произошло. И в целом я чувствую, что у меня снова есть силы и снова есть желание писать, выступать. Такого давно не было. И рад вернуться", - говорит певец.

Напомним, ранее певец Илья Парфенюк заявил, что он теряет прибыль из-за мошеннических действий .

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