10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 12:57

Почти 170 млн грн убытков: в Николаевской области разоблачили схему в "Энергоатоме"

02 июня 2026, 12:57
Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ и САП
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" при строительстве объекта критической инфраструктуры – Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, среди подозреваемых – фактический владелец ряда компаний, считающийся организатором схемы, и бывший руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" "Энергоатома".

Следствие установило, что работы по достройке ГАЭС выполняла компания, связанная с организатором схемы. Несмотря на срывы сроков выполнения работ и признаки банкротства, с ними систематически заключались дополнительные соглашения. В них изменялись объемы работ, их список и сроки выполнения.

По данным следствия, это стало возможным из-за влияния фактического владельца компании на должностных лиц "Энергоатома". В общей сложности было заключено более 70 дополнительных соглашений.

В частности, по одной из них приобрели оборудование автоматизированной системы управления ГАЭС стоимостью более 305 млн. грн. Закупка была осуществлена через подконтрольную иностранную компанию, что, по данным следствия, позволило искусственно завысить стоимость почти на 170 млн грн.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц.

Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании. Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаевская область Энергоатом НАБУ САП коррупционная схема
Почти 200 сосен под топор: в Житомирской области разоблачили коррупционную схему в лесничестве
01 июня 2026, 17:26
Коррупция в инфраструктуре: экс-чиновнику сообщили о подозрении из-за закупок с наценкой
01 июня 2026, 16:40
Нецелевые расходы почти на 100 миллионов: на Львовщине чиновник получил подозрение от НАБУ
01 июня 2026, 15:05
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Черкасской области мужчина повредил могилы на местном кладбище
02 июня 2026, 15:55
Искал "слабые места" ПВО: в Днепре задержали корректировщика атак
02 июня 2026, 15:43
Удар по Киеву: количество погибших возросло, спасатели продолжают разбирать завалы
02 июня 2026, 15:20
Россияне снова атаковали Днепр: попадание в многоэтажку, пострадал ребенок
02 июня 2026, 15:15
Как восстановить документы на недвижимость, утраченные во время войны
02 июня 2026, 15:00
В Днепре мужчина готовил теракт, чтобы заработать деньги
02 июня 2026, 14:35
В Шостке разоблачили местного жителя, по просьбе которого россияне сбросили бомбу
02 июня 2026, 13:55
Квартиры, авто и стоматбизнес: что журналисты нашли у семьи в.и.о. руководителя БЭБ Киева
02 июня 2026, 13:42
Кассетные боеприпасы по Днепру: Россия бьет намеренно – Филатов
02 июня 2026, 13:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »