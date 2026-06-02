Почти 170 млн грн убытков: в Николаевской области разоблачили схему в "Энергоатоме"

Фото: НАБУ и САП

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, среди подозреваемых – фактический владелец ряда компаний, считающийся организатором схемы, и бывший руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" "Энергоатома".

Следствие установило, что работы по достройке ГАЭС выполняла компания, связанная с организатором схемы. Несмотря на срывы сроков выполнения работ и признаки банкротства, с ними систематически заключались дополнительные соглашения. В них изменялись объемы работ, их список и сроки выполнения.

По данным следствия, это стало возможным из-за влияния фактического владельца компании на должностных лиц "Энергоатома". В общей сложности было заключено более 70 дополнительных соглашений.

В частности, по одной из них приобрели оборудование автоматизированной системы управления ГАЭС стоимостью более 305 млн. грн. Закупка была осуществлена через подконтрольную иностранную компанию, что, по данным следствия, позволило искусственно завысить стоимость почти на 170 млн грн.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц.

Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании. Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского