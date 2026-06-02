Трогательные кадры из Киева: олененок прячется от обстрела под авто

Скриншот с видео

В столичном районе Осокорки маленький олененок забежал под автомобиль, пытаясь скрыться во время российского обстрела

Об этом сообщает RegioNews.

Фото и видео инцидента публикуют местные телеграммы.

Обстоятельства происшествия и состояние животного уточняются.

Напомним, по данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Под атаками оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области. По предварительным данным, всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения.

Как известно, в ночь на 2 июня РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.