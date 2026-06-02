10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 10:51

Трогательные кадры из Киева: олененок прячется от обстрела под авто

02 июня 2026, 10:51
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В столичном районе Осокорки маленький олененок забежал под автомобиль, пытаясь скрыться во время российского обстрела

Об этом сообщает RegioNews.

Фото и видео инцидента публикуют местные телеграммы.

Обстоятельства происшествия и состояние животного уточняются.

Напомним, по данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Под атаками оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области. По предварительным данным, всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения.

Как известно, в ночь на 2 июня РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев атака олень авто российская армия обстрел
В Днепре из-под завалов извлекли тело 3-летнего мальчика: 9 погибших после атаки оккупантов
02 июня 2026, 10:36
Массированный удар России: 11 погибших, более 100 раненых по всей Украине
02 июня 2026, 09:48
Атака РФ на Киев: количество раненых выросло до 63
02 июня 2026, 09:16
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Киеве возросло число погибших до 5: в больнице умер раненый
02 июня 2026, 12:36
Львовянин с ножом ранил военного ТЦК и скрылся: его задержали
02 июня 2026, 12:24
В Днепре уже 11 погибших: из-под завалов извлекли тела женщины и еще одного ребенка
02 июня 2026, 12:01
33 обстрела за сутки: войска РФ уничтожили лицей на Черниговщине
02 июня 2026, 11:29
Ракеты как шум: что Кремль пытается заглушить
02 июня 2026, 11:11
В Днепре из-под завалов извлекли тело 3-летнего мальчика: 9 погибших после атаки оккупантов
02 июня 2026, 10:36
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
02 июня 2026, 10:19
1440 окупантов и 1583 БпЛА: Генштаб обновил потери РФ за сутки
02 июня 2026, 09:59
Массированный удар России: 11 погибших, более 100 раненых по всей Украине
02 июня 2026, 09:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »