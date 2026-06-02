В Киеве возросло число погибших до 5: в больнице умер раненый

В Киеве в больнице умер один из пострадавших в результате российского удара по столице 2 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Таким образом, количество погибших в результате атаки возросло до пяти.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что в больнице умер 53-летний мужчина. Среди погибших также женщина 77 лет, мужчины 46 и 49 лет, а также 29-летняя женщина.

Всего в результате удара пострадали 64 человека. Среди раненых – дети 3, 11 и 17 лет.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.