02 июня 2026, 12:36

В Киеве возросло число погибших до 5: в больнице умер раненый

02 июня 2026, 12:36
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве в больнице умер один из пострадавших в результате российского удара по столице 2 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Таким образом, количество погибших в результате атаки возросло до пяти.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что в больнице умер 53-летний мужчина. Среди погибших также женщина 77 лет, мужчины 46 и 49 лет, а также 29-летняя женщина.

Всего в результате удара пострадали 64 человека. Среди раненых – дети 3, 11 и 17 лет.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Было известно о 4 погибших и 58 пострадавших.

Как известно, РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
