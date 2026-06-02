Роман Лисаковский, которого недавно назначили в.и.о. руководителя территориального управления БЭБ в Киеве, в последней декларации указал, что его жена-стоматолог и владелица стоматологического кабинета в Тернополе заработала за год немногим более 60 тыс. грн

Об этом идет речь в сюжете журналистов Bihus.Info, передает RegioNews.

По декларации чиновника, в 2025 году его супруга Светлана Лисаковская официально задекларировала доход в размере 63,5 тыс. грн. В 2021 году его доход составил 235 тыс. грн. По данным расследования, женщина долгое время владела стоматологической клиникой SLclinic в Тернополе, которая позиционировалась как действующий бизнес с широким спектром услуг, персоналом и врачами.

Журналисты отмечают, что заведение не было зарегистрировано как юридическое лицо, а деятельность осуществлялась как ФЛП. В 2025 году клиника была выставлена на продажу как готовый бизнес. В объявлениях ее стоимость составляла около 140 тысяч долларов, однако в документах купли-продажи фигурировала сумма примерно 45 тысяч долларов.

Также расследователи обратили внимание на приобретение коммерческого помещения в центре Тернополя за около 28 тыс. долларов, тогда как рыночная стоимость подобных объектов, по их оценкам, существенно выше.

Кроме бизнеса жены, журналисты сообщают о пользовании семьей имуществом, оформленным на мать чиновника, в частности, дуплексом в Софиевской Борщаговке и автомобилем Volkswagen Touareg. По данным расследования стоимость имущества может существенно отличаться от задекларированной.

Сам Лисаковский в комментарии журналистам заявил, что не осуществлял оперативного управления бизнесом жены и не отвечал за кадровые или организационные решения, добавив, что деятельность осуществлялась в соответствии с законодательством.

Журналисты также отмечают, что мать должностного лица много лет проживает в США и работает сиделкой за пожилыми людьми, однако ее инвестиции в недвижимость в Украине могли достигать значительных сумм.

С 2026 года он занимает должность и.о. руководителя ТУ БЕБ в Киеве.

Роман Лисаковский работает в налоговой системе с 2008 года. Приступал к карьере на Тернопольщине в органах Государственной налоговой службы. В 2014 году перевелся во Львовскую область, где занимал должность начальника отдела по разоблачению уголовных правонарушений в таможенной сфере.

Впоследствии вернулся в Тернопольскую область, где возглавил управление по противодействию экономическим преступлениям. В 2021 году стал и.о. руководителя налоговой службы области.

После ликвидации налоговой милиции в том же году перешел в Бюро экономической безопасности, где работал главным детективом в подразделении по стратегической защите экономики.

Напомним, СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора ликвидировали сразу две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности. Правоохранители задержали двух должностных лиц БЭБ. Они требовали взятки за "содействие" в ведении бизнеса и избегание уголовной ответственности.