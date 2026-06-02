10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 13:42

Квартиры, авто и стоматбизнес: что журналисты нашли у семьи в.и.о. руководителя БЭБ Киева

02 июня 2026, 13:42
Читайте також українською мовою
Роман Лисаковский. Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Роман Лисаковский, которого недавно назначили в.и.о. руководителя территориального управления БЭБ в Киеве, в последней декларации указал, что его жена-стоматолог и владелица стоматологического кабинета в Тернополе заработала за год немногим более 60 тыс. грн

Об этом идет речь в сюжете журналистов Bihus.Info, передает RegioNews.

По декларации чиновника, в 2025 году его супруга Светлана Лисаковская официально задекларировала доход в размере 63,5 тыс. грн. В 2021 году его доход составил 235 тыс. грн. По данным расследования, женщина долгое время владела стоматологической клиникой SLclinic в Тернополе, которая позиционировалась как действующий бизнес с широким спектром услуг, персоналом и врачами.

Журналисты отмечают, что заведение не было зарегистрировано как юридическое лицо, а деятельность осуществлялась как ФЛП. В 2025 году клиника была выставлена на продажу как готовый бизнес. В объявлениях ее стоимость составляла около 140 тысяч долларов, однако в документах купли-продажи фигурировала сумма примерно 45 тысяч долларов.

Также расследователи обратили внимание на приобретение коммерческого помещения в центре Тернополя за около 28 тыс. долларов, тогда как рыночная стоимость подобных объектов, по их оценкам, существенно выше.

Кроме бизнеса жены, журналисты сообщают о пользовании семьей имуществом, оформленным на мать чиновника, в частности, дуплексом в Софиевской Борщаговке и автомобилем Volkswagen Touareg. По данным расследования стоимость имущества может существенно отличаться от задекларированной.

Сам Лисаковский в комментарии журналистам заявил, что не осуществлял оперативного управления бизнесом жены и не отвечал за кадровые или организационные решения, добавив, что деятельность осуществлялась в соответствии с законодательством.

Журналисты также отмечают, что мать должностного лица много лет проживает в США и работает сиделкой за пожилыми людьми, однако ее инвестиции в недвижимость в Украине могли достигать значительных сумм.

Роман Лисаковский работает в налоговой системе с 2008 года. С 2026 года он занимает должность и.о. руководителя ТУ БЕБ в Киеве.

Роман Лисаковский работает в налоговой системе с 2008 года. Приступал к карьере на Тернопольщине в органах Государственной налоговой службы. В 2014 году перевелся во Львовскую область, где занимал должность начальника отдела по разоблачению уголовных правонарушений в таможенной сфере.

Впоследствии вернулся в Тернопольскую область, где возглавил управление по противодействию экономическим преступлениям. В 2021 году стал и.о. руководителя налоговой службы области.

После ликвидации налоговой милиции в том же году перешел в Бюро экономической безопасности, где работал главным детективом в подразделении по стратегической защите экономики.

Напомним, СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора ликвидировали сразу две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности. Правоохранители задержали двух должностных лиц БЭБ. Они требовали взятки за "содействие" в ведении бизнеса и избегание уголовной ответственности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев БЭБ клиника Жена семья имущество
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Черкасской области мужчина повредил могилы на местном кладбище
02 июня 2026, 15:55
Искал "слабые места" ПВО: в Днепре задержали корректировщика атак
02 июня 2026, 15:43
Удар по Киеву: количество погибших возросло, спасатели продолжают разбирать завалы
02 июня 2026, 15:20
Россияне снова атаковали Днепр: попадание в многоэтажку, пострадал ребенок
02 июня 2026, 15:15
Как восстановить документы на недвижимость, утраченные во время войны
02 июня 2026, 15:00
В Днепре мужчина готовил теракт, чтобы заработать деньги
02 июня 2026, 14:35
В Шостке разоблачили местного жителя, по просьбе которого россияне сбросили бомбу
02 июня 2026, 13:55
Кассетные боеприпасы по Днепру: Россия бьет намеренно – Филатов
02 июня 2026, 13:23
Почти 170 млн грн убытков: в Николаевской области разоблачили схему в "Энергоатоме"
02 июня 2026, 12:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »