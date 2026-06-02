02 июня 2026, 11:29

33 обстрела за сутки: войска РФ уничтожили лицей на Черниговщине

Фото: Национальная полиция
За прошедшие сутки российские войска 33 раза обстреляли населенные пункты Черниговской области, нанося удары дронами и артиллерией

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, в Репках вражеский беспилотник типа "Герань" попал по предприятию. В результате атаки повреждено складское помещение и локомотив. Ранение получил 59-летний работник. Медики оказали ему необходимую помощь.

Еще один удар БПЛА ночью зафиксировали в Чернигове. Из-за атаки загорелся жилой дом.

На Сновщине две "Герани" уничтожили Новоборовичский лицей, где дистанционно обучалось 78 детей. Здание потерпело значительные разрушения.

Также россияне атаковали Новгород-Северский район. В результате удара дронами "Ланцет" в Новгороде-Северском поврежден автомобиль с прицепом, а в одном из сел Понорницкой общины - складские помещения.

Накануне из-за удара FPV-дрона по Семеновке пострадала 19-летняя девушка. А сегодня российский снаряд попал в дом для людей постарше.

Как известно, в ночь на 2 июня РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов. Зафиксировано попадание 30 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на 15 локациях.

