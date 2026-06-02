02 июня 2026, 13:55

В Шостке разоблачили местного жителя, по просьбе которого россияне сбросили бомбу

Фото из открытых источников
Шосткинский горрайонный суд Сумской области признал мужчину виновным в государственной измене. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Муж поддерживал связь с сотрудником российской разведки. В сентябре-октябре 2024 года он снимал местоположение воинской части, собрал информацию о количестве, вооружении и направлении движения военной техники.

На суде он не признал вину. Он отметил, что только хотел выяснить, планируют ли россияне наступление на Шостку, чтобы вывезти семью. Однако в переписке он даже специально попросил у собеседника доказательства, что он россиянин.

Также он выражал пророссийские взгляды: говорил, что надеется на провал Курской операции, выражал желание получить российский паспорт. Кроме того, он неоднократно просил россиян нанести удар по одному зданию. 19 октября 2024 года оккупанты сбросили на объект три авиабомба, в результате чего погиб человек и еще десять были ранены. Известно, что это была пожарно-спасательная часть.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.

