Нецелевые расходы почти на 100 миллионов: на Львовщине чиновник получил подозрение от НАБУ

НАБУ и САП во Львовской области сообщили о подозрении начальнику Службы восстановления и развития инфраструктуры. Речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств

В 2022 году чиновник обеспечил оплату работ по капитальному ремонту. Речь об обустройстве площадки для отстаивания большегрузного транспорта на автодороге М-10 Львов — Краковец — за средства, предусмотренные на текущие расходы. При этом чиновник знал, что нет разрешения на подобные расходы.

В результате в 2022 году подрядная организация получила более 92 миллионов гривен бюджетных средств. При этом в следующем году чиновник обеспечил дополнительную оплату работ на этом же объекте на сумму почти 2 миллиона гривен.

