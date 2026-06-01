01 июня 2026, 15:05

Нецелевые расходы почти на 100 миллионов: на Львовщине чиновник получил подозрение от НАБУ

Фото: НАБУ
НАБУ и САП во Львовской области сообщили о подозрении начальнику Службы восстановления и развития инфраструктуры. Речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

В 2022 году чиновник обеспечил оплату работ по капитальному ремонту. Речь об обустройстве площадки для отстаивания большегрузного транспорта на автодороге М-10 Львов — Краковец — за средства, предусмотренные на текущие расходы. При этом чиновник знал, что нет разрешения на подобные расходы.

В результате в 2022 году подрядная организация получила более 92 миллионов гривен бюджетных средств. При этом в следующем году чиновник обеспечил дополнительную оплату работ на этом же объекте на сумму почти 2 миллиона гривен.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

01 июня 2026
