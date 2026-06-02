Кассетные боеприпасы по Днепру: Россия бьет намеренно – Филатов

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

По его словам, характер повреждений на месте прилетов свидетельствует об использовании именно кассетных боеприпасов, которые специально применяют для увеличения количества жертв среди гражданских, а также спасателей, полицейских и коммунальных служб.

"Почти все вы видели фото того ужаса, что пид@ры снова наделали в Днепре… Это – кассетный боеприпас", – написал Филатов.

Он добавил, что в городе повреждено около 50 домов, из них 7 – разрушены фактически до основания. Выбито более 2,1 тыс. окон, повреждено около 30 автомобилей.

На местах ударов работает около двух десятков единиц тяжелой коммунальной техники.

Напомним, в Днепре возросло число погибших в результате российской атаки. Известно об 11 жертвах, среди которых двое детей.

Как известно, по данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Под атаками оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области. По предварительным данным, всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения.