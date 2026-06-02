10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 13:23

Кассетные боеприпасы по Днепру: Россия бьет намеренно – Филатов

02 июня 2026, 13:23
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Борис Филатов
Читайте також
українською мовою

Российские войска при ударе по Днепру применили кассетные боеприпасы

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

По его словам, характер повреждений на месте прилетов свидетельствует об использовании именно кассетных боеприпасов, которые специально применяют для увеличения количества жертв среди гражданских, а также спасателей, полицейских и коммунальных служб.

"Почти все вы видели фото того ужаса, что пид@ры снова наделали в Днепре… Это – кассетный боеприпас", – написал Филатов.

Он добавил, что в городе повреждено около 50 домов, из них 7 – разрушены фактически до основания. Выбито более 2,1 тыс. окон, повреждено около 30 автомобилей.

На местах ударов работает около двух десятков единиц тяжелой коммунальной техники.

Напомним, в Днепре возросло число погибших в результате российской атаки. Известно об 11 жертвах, среди которых двое детей.

Как известно, по данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Под атаками оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области. По предварительным данным, всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр российская армия кассетные боеприпасы террористы оккупанты гражданские война
В Днепре из-под завалов извлекли тело 3-летнего мальчика: 9 погибших после атаки оккупантов
02 июня 2026, 10:36
РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов: есть попадания на 38 локациях
02 июня 2026, 08:55
Ночной удар по Киевщине: трое пострадавших, повреждены дома и авто
02 июня 2026, 07:44
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Черкасской области мужчина повредил могилы на местном кладбище
02 июня 2026, 15:55
Искал "слабые места" ПВО: в Днепре задержали корректировщика атак
02 июня 2026, 15:43
Удар по Киеву: количество погибших возросло, спасатели продолжают разбирать завалы
02 июня 2026, 15:20
Россияне снова атаковали Днепр: попадание в многоэтажку, пострадал ребенок
02 июня 2026, 15:15
Как восстановить документы на недвижимость, утраченные во время войны
02 июня 2026, 15:00
В Днепре мужчина готовил теракт, чтобы заработать деньги
02 июня 2026, 14:35
В Шостке разоблачили местного жителя, по просьбе которого россияне сбросили бомбу
02 июня 2026, 13:55
Квартиры, авто и стоматбизнес: что журналисты нашли у семьи в.и.о. руководителя БЭБ Киева
02 июня 2026, 13:42
Почти 170 млн грн убытков: в Николаевской области разоблачили схему в "Энергоатоме"
02 июня 2026, 12:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »