Майже 170 млн грн збитків: на Миколаївщині викрили схему в "Енергоатомі"

Фото: НАБУ та САП

На Миколаївщині викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами державного підприємства НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, серед підозрюваних – фактичний власник низки компаній, якого вважають організатором схеми, та колишній керівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" "Енергоатому".

Слідство встановило, що роботи з добудови ГАЕС виконувала компанія, пов’язана з організатором схеми. Попри зриви строків виконання робіт та ознаки банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди. У них змінювалися обсяги робіт, їх перелік та строки виконання.

За даними слідства, це стало можливим через вплив фактичного власника компанії на посадових осіб "Енергоатому". Загалом було укладено понад 70 додаткових угод.

Зокрема, за однією з них придбали обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС вартістю понад 305 млн грн. Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну компанію, що, за даними слідства, дозволило штучно завищити вартість майже на 170 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії. Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

