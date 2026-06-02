10:19  02 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка
08:39  02 червня
В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували
08:22  02 червня
Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю
UA | RU
UA | RU
02 червня 2026, 12:57

Майже 170 млн грн збитків: на Миколаївщині викрили схему в "Енергоатомі"

02 червня 2026, 12:57
Читайте также на русском языке
Фото: НАБУ та САП
Читайте также
на русском языке

На Миколаївщині викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами державного підприємства НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, серед підозрюваних – фактичний власник низки компаній, якого вважають організатором схеми, та колишній керівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" "Енергоатому".

Слідство встановило, що роботи з добудови ГАЕС виконувала компанія, пов’язана з організатором схеми. Попри зриви строків виконання робіт та ознаки банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди. У них змінювалися обсяги робіт, їх перелік та строки виконання.

За даними слідства, це стало можливим через вплив фактичного власника компанії на посадових осіб "Енергоатому". Загалом було укладено понад 70 додаткових угод.

Зокрема, за однією з них придбали обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС вартістю понад 305 млн грн. Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну компанію, що, за даними слідства, дозволило штучно завищити вартість майже на 170 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії. Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

  • Тимур Міндіч ("Карлсон"),
  • Ігор Миронюк ("Рокет"),
  • виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),
  • Олександр Цукерман ("Шугармен"),
  • Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаївська область Енергоатом НАБУ САП корупційна схема
Майже 200 сосен під сокиру: на Житомирщині викрили корупційну схему в лісництві
01 червня 2026, 17:26
Корупція в інфраструктурі: експосадовцю повідомили про підозру через закупівлі з націнкою
01 червня 2026, 16:40
Нецільові витрати на майже 100 мільйонів: на Львівщині чиновник отримав підозру від НАБУ
01 червня 2026, 15:05
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Росіяни знову атакували Дніпро: влучання у багатоповерхівку, постраждала дитина
02 червня 2026, 15:15
Як відновити документи на нерухомість, втрачені під час війни
02 червня 2026, 15:00
У Дніпрі чоловік готував теракт, щоб заробити грошей
02 червня 2026, 14:35
У Шостці викрили місцевого жителя, на прохання якого росіяни скинули бомбу
02 червня 2026, 13:55
Квартири, авто і стоматбізнес: що журналісти знайшли у родини т.в.о. керівника БЕБ Києва
02 червня 2026, 13:42
Касетні боєприпаси по Дніпру: Росія б'є навмисно – Філатов
02 червня 2026, 13:23
У Києві зросла кількість загиблих до 5: у лікарні помер поранений
02 червня 2026, 12:36
Львів'янин із ножем поранив військового ТЦК і втік: його затримали
02 червня 2026, 12:24
У Дніпрі вже 11 загиблих: з-під завалів дістали тіла жінки та ще однієї дитини
02 червня 2026, 12:01
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ігор Луценко
Всі блоги »