В Днепре уже 11 погибших: из-под завалов извлекли тела женщины и еще одного ребенка

В Днепре возросло количество погибших в результате российской атаки. На данный момент известно об 11 жертвах, среди которых двое детей

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, спасатели достали из-под завалов поврежденной вражеским ударом четырехэтажки тело женщины и 8-летнего мальчика.

Число пострадавших остается неизменным 37 человек. Из них 22 находятся в больницах. У пострадавших диагностировали осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные травмы и акубаротравмы.

На месте трагедии продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что российская атака в Днепре унесла жизни 9 человек, среди них 3-летний ребенок.

По данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Под атаками оказались Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области. По предварительным данным, всего в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 100 получили ранения.