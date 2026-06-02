02 июня 2026, 12:24

Львовянин с ножом ранил военного ТЦК и скрылся: его задержали

Фото: Львовская областная прокуратура
Во Львове правоохранители сообщили о подозрении 29-летнему местному жителю, ранившему военнослужащего ТЦК и СП во время проведения мероприятий оповещения

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 мая в Шевченковском районе города.

По информации следствия, военнослужащие ТЦК совместно с полицейскими проводили мероприятия по оповещению населения по мобилизации по улице Хвылевого.

Увидев группу оповещения, 29-летний львовянин начал убегать. Когда его догнали, мужчина достал нож и ударил им 36-летнего военнослужащего в плечо. После нападения он скрылся с места происшествия.

Раненого военного госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Благодаря совместной работе правоохранителей подозреваемого оперативно разыскали и задержали в квартире его тети, где он скрывался от следствия.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры города Львова мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение легкого телесного повреждения должностному лицу в связи с его служебной деятельностью.

Напомним, ранее в Луцке вблизи жилищного комплекса "Дрим Таун" произошел конфликт между группой подростков и работниками ТЦК и СП. Инцидент произошел 29 мая во время мер оповещения. В местных пабликах распространялась информация о том, что против подростков применили перечные баллончики.

Львов ТЦК военный правоохранительные органы нож ножевое ранение
