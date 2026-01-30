Миколаївці вшанували Героїв Крут патріотичним автопробігом

Фото: ГО "Захист держави"

У четвер, 29 січня, Миколаївський осередок ГО "Захист Держави "провів патріотичний автопробіг до Дня пам’яті Героїв Крут під символічною назвою "Прапор, що єднає"

Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

У Миколаєві колона з близько двадцяти автомобілів, прикрашених Державними Прапорами України та стягами організації, вирушила від Обласного палацу культури та прослідувала до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Захід став мирним символом єдності, поваги до історії та вшанування подвигу юних захисників, які у 1918 році стали на оборону української державності.

Біля пам’ятника Шевченку відбулося спільне шикування учасників, під час якого наголошували на значенні Державного Прапора як символу свободи, незламності та національної гідності.

"Пам’ятаємо. Єднаємося. Продовжуємо боротьбу", – підкреслили організатори заходу.

