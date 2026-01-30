10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 12:40

Миколаївці вшанували Героїв Крут патріотичним автопробігом

30 січня 2026, 12:40
Фото: ГО "Захист держави"
У четвер, 29 січня, Миколаївський осередок ГО "Захист Держави "провів патріотичний автопробіг до Дня пам’яті Героїв Крут під символічною назвою "Прапор, що єднає"

Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

У Миколаєві колона з близько двадцяти автомобілів, прикрашених Державними Прапорами України та стягами організації, вирушила від Обласного палацу культури та прослідувала до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Захід став мирним символом єдності, поваги до історії та вшанування подвигу юних захисників, які у 1918 році стали на оборону української державності.

Біля пам’ятника Шевченку відбулося спільне шикування учасників, під час якого наголошували на значенні Державного Прапора як символу свободи, незламності та національної гідності.

"Пам’ятаємо. Єднаємося. Продовжуємо боротьбу", – підкреслили організатори заходу.

Нагадаємо, 29 січня Івано-Франківський осередок ГО "Захист держави" також долучився до заходів з вшанування полеглих Героїв Крут. Учасники взяли участь у молебні та покладанні квітів.

Миколаїв пам'яті загиблих громадська організація Захист Держави Герої Крут автопробіг
