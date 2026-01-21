Автогражданка бесплатно: что нужно знать военным и ветеранам

Иллюстративное фото: Ветеран

Ветераны и лица с инвалидностью в результате войны могут бесплатно оформить автогражданку

Об этом сообщает Волынская ячейка ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

К юристу организации неоднократно обращаются военнослужащие и члены их семей с вопросами о компенсации расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Как объясняют в общественной организации, участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью в результате войны (ЛИВВ) имеют право на бесплатное оформление полиса автогражданки. Стоимость страхования частично покрывается страховой компанией, а остальное компенсируется государством.

В частности, 50% стоимости полиса платит страховая компания, еще 50% – государство.

Для участия в программе необходимо:

Иметь удостоверение ветерана в приложении "Дия" (статус УБД или ОИВВ).

Заключить договор страхования с применением ветеранской льготы (в договоре должен быть указан статус УБД или ЛИВВ).

Договор должен быть оформлен после 01.01.2025 г. и оставаться в силе.

Объем двигателя автомобиля не должен превышать 2500 см3, или мощность электродвигателя – не более 100 кВт.

Транспортное средство не может использоваться для коммерческих перевозок.

Компенсацию второй половины стоимости полиса можно получить через приложение "Дия" в разделе "Ветеран Pro" после проверки данных. Средства зачисляются на Дия.Картку.

Право на такую компенсацию предусмотрено Законом №3720-IX от 21 мая 2024 года и постановлением Кабинета Министров №1091 от 22 августа 2025 года.

В ОО "Защита государства" отмечают, что военные и члены их семей могут обратиться за безвозмездной юридической консультацией во избежание ошибок во время оформления страхового полиса и получения компенсации.

