10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
09:30  21 января
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
07:24  21 января
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 12:24

Автогражданка бесплатно: что нужно знать военным и ветеранам

21 января 2026, 12:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Ветеран
Читайте також
українською мовою

Ветераны и лица с инвалидностью в результате войны могут бесплатно оформить автогражданку

Об этом сообщает Волынская ячейка ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

К юристу организации неоднократно обращаются военнослужащие и члены их семей с вопросами о компенсации расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Как объясняют в общественной организации, участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью в результате войны (ЛИВВ) имеют право на бесплатное оформление полиса автогражданки. Стоимость страхования частично покрывается страховой компанией, а остальное компенсируется государством.

В частности, 50% стоимости полиса платит страховая компания, еще 50% – государство.

Для участия в программе необходимо:

  • Иметь удостоверение ветерана в приложении "Дия" (статус УБД или ОИВВ).
  • Заключить договор страхования с применением ветеранской льготы (в договоре должен быть указан статус УБД или ЛИВВ).
  • Договор должен быть оформлен после 01.01.2025 г. и оставаться в силе.
  • Объем двигателя автомобиля не должен превышать 2500 см3, или мощность электродвигателя – не более 100 кВт.
  • Транспортное средство не может использоваться для коммерческих перевозок.

Компенсацию второй половины стоимости полиса можно получить через приложение "Дия" в разделе "Ветеран Pro" после проверки данных. Средства зачисляются на Дия.Картку.

Право на такую компенсацию предусмотрено Законом №3720-IX от 21 мая 2024 года и постановлением Кабинета Министров №1091 от 22 августа 2025 года.

В ОО "Защита государства" отмечают, что военные и члены их семей могут обратиться за безвозмездной юридической консультацией во избежание ошибок во время оформления страхового полиса и получения компенсации.

Напомним, ранее специалисты ОО "Защита Государства" рассказали о военных пенсиях и надбавках в 2026 году и о том, как получить все свои деньги.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина ветераны компенсация люди с инвалидностью военнослужащие автогражданка общественная организация Защита Государства
Военные пенсии и надбавки в 2026 году: как получить все свои деньги
21 января 2026, 10:57
Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"
20 января 2026, 14:36
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Пытался зарезать бойца ВСУ: в Запорожье по "горячим следам" задержали агента-киллера ФСБ
21 января 2026, 12:28
В Днепре Hyundai снес светофор в центре города
21 января 2026, 12:25
В Кривом Роге будут судить нацгвардейца, который насмерть сбил 13-летнего мальчика
21 января 2026, 12:14
Попросил выйти из трамвая: в Киеве пассажир ножом ранил водителя
21 января 2026, 11:58
Бизнес на фиктивных браках: в Одесской области будут судить женщину за организацию схемы побега военных за границу
21 января 2026, 11:56
Воронки, разбитые кровли и ангары: россияне ударили по домам и предприятиям в Запорожье
21 января 2026, 11:55
В Киевской области разоблачили растрату 9 миллионов гривен на закупки котлов
21 января 2026, 11:48
В Одессе будут судить администратора нелегального игорного зала
21 января 2026, 11:08
Военные пенсии и надбавки в 2026 году: как получить все свои деньги
21 января 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »