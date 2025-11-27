Фото: ДСНС



На трасі зіткнулися вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Внаслідок зіткнення водія мікроавтобуса затисло понівеченими частинами авто. Надзвичайники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого та передали його бригаді "швидкої".

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

