На Миколаївщині знешкодили ще один боєприпас поблизу місця, де трактор наїхав на міну

Фото: поліція

Тракторист підірвався на міні в селі Вавилове Миколаївського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час обстеження прилеглої до епіцентру вибуху території вибухотехніки виявили ще одну ворожу протитанкову міну. Поліцейські знищили міну методом контрольованого підриву із дотриманням усіх норм безпеки.

Нагадаємо, 14 листопада під час проведення польових робіт 60-річний тракторист наїхав на міну. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму правої руки.