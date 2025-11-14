Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

При в'їзді в село під час культивації ґрунту трактор підірвався на невідомому боєприпасі.

Внаслідок вибуху постраждав 60-річний водій. З мінно-вибуховою травмою верхньої правої кінцівки чоловіка госпіталізували до лікарні.

"Небезпека вибухонебезпечних предметів на Миколаївщині залишається високою", – наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, 13 листопада Херсоні на російських мінах підірвалися дві "швидкі". На щастя, ніхто не постраждав.