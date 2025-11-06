Мужчина, сопровождавший кортеж Анджелины Джоли, до сих пор находится в ТЦК Николаевской области

фото: tsn.ua

Девушка задержанного сотрудниками ТЦК в Вознесенске Дмитрия, водителя из кортежа Анджелины Джоли, говорит, что он находится в Николаевской области

Как передает RegioNews, об этом Юлия Лотицкая рассказала в комментарии корреспондентам Суспільного.

По словам Юлии, она направляется в Николаевскую область. Девушка не знает, где находится мужчина, потому что его телефон выключен.

Известно, что Дмитрий из Кропивницкого. Мужчина тренер по боевому самбо, он сопровождал кортеж американской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли. 5 ноября 2025 года его задержали сотрудники ТЦК Николаевской области.

Напомним, 5 ноября нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что охранника Анджелины Джоли действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать. Впоследствии нардеп подверг критике действующую власть за этот инцидент.