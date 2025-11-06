Волонтер, а не охоронець: у Миколаєві затримали тренера із самбо, який супроводжував Анджеліну Джолі
Чоловік, який супроводжував Анджеліну Джолі під час поїздки до Херсона, виявився українським тренером із бойового самбо
Про це повідомляє повідомляє видання "Межа", передає RegioNews.
У Миколаєві затримали чоловіка, який супроводжував голлівудську акторку Анджеліну Джолі під час її поїздки до Херсона. Як з’ясувалося, йдеться про Дмитра Піщикова – тренера з бойового самбо та ММА із Кропивницького.
На сторінках у соцмережах чоловік зазначав, що окрім спортивної діяльності займається відновлювальними масажами. Після інциденту він написав знайомим, що вже "випущений із ТЦК", однак питання з його статусом поки залишається відкритим. У своєму повідомленні він також жартома зауважив, що Джолі його "поки не відбила", натякаючи, що акторка все ж відвідувала територіальний центр не через побутову потребу, а саме через ситуацію з ним.
Брат Дмитра підтвердив, що чоловік не є охоронцем акторки, а представляє громадську організацію та виконував роль супроводжуючого волонтера. Він наголосив, що Піщиков не перебуває у розшуку. За словами рідних, чоловік має проблеми зі спиною та медичний висновок військово-лікарської комісії, згідно з яким придатний лише для служби в тилу до 2025 року. Його телефон наразі залишається вимкненим – востаннє він виходив на зв’язок із територіального центру.
Нагадаємо, що після затримання Дмитра до миколаївського ТЦК заїжджала й сама Анджеліна Джолі. У військкоматі тоді заявили, що акторка нібито попросилася до туалету. Однак цю версію публічно розкритикували у місцевих Телеграм-каналах, де її назвали "недостовірною" та "такою, в яку важко повірити".
Раніше повідомлялося, візит Анджеліни Джолі до ТЦК у Херсоні обріс неочікуваними подробицями – джерела в Сухопутних військах спростували драматичні чутки про "визволення" охоронця акторки. Виявилося, що голлівудська зірка просто попросилась у вбиральню, а її охоронця, офіцера запасу, лише запросили встановити особу без будь-якого силового затримання.