На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
06 листопада 2025, 13:45

Волонтер, а не охоронець: у Миколаєві затримали тренера із самбо, який супроводжував Анджеліну Джолі

06 листопада 2025, 13:45
Джерело фото: Instagram/pishchikov39
Чоловік, який супроводжував Анджеліну Джолі під час поїздки до Херсона, виявився українським тренером із бойового самбо

Про це повідомляє повідомляє видання "Межа", передає RegioNews.

У Миколаєві затримали чоловіка, який супроводжував голлівудську акторку Анджеліну Джолі під час її поїздки до Херсона. Як з’ясувалося, йдеться про Дмитра Піщикова – тренера з бойового самбо та ММА із Кропивницького.

На сторінках у соцмережах чоловік зазначав, що окрім спортивної діяльності займається відновлювальними масажами. Після інциденту він написав знайомим, що вже "випущений із ТЦК", однак питання з його статусом поки залишається відкритим. У своєму повідомленні він також жартома зауважив, що Джолі його "поки не відбила", натякаючи, що акторка все ж відвідувала територіальний центр не через побутову потребу, а саме через ситуацію з ним.

Брат Дмитра підтвердив, що чоловік не є охоронцем акторки, а представляє громадську організацію та виконував роль супроводжуючого волонтера. Він наголосив, що Піщиков не перебуває у розшуку. За словами рідних, чоловік має проблеми зі спиною та медичний висновок військово-лікарської комісії, згідно з яким придатний лише для служби в тилу до 2025 року. Його телефон наразі залишається вимкненим – востаннє він виходив на зв’язок із територіального центру.

Нагадаємо, що після затримання Дмитра до миколаївського ТЦК заїжджала й сама Анджеліна Джолі. У військкоматі тоді заявили, що акторка нібито попросилася до туалету. Однак цю версію публічно розкритикували у місцевих Телеграм-каналах, де її назвали "недостовірною" та "такою, в яку важко повірити".

Раніше повідомлялося, візит Анджеліни Джолі до ТЦК у Херсоні обріс неочікуваними подробицями – джерела в Сухопутних військах спростували драматичні чутки про "визволення" охоронця акторки. Виявилося, що голлівудська зірка просто попросилась у вбиральню, а її охоронця, офіцера запасу, лише запросили встановити особу без будь-якого силового затримання.

