04 ноября 2025, 08:11

В Николаевской области водитель сбил пешехода и оставил его умирать

04 ноября 2025, 08:11
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители сообщили о подозрении водителю, который после наезда на пешехода оставил потерпевшего без помощи, что привело к его смерти

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла 29 октября в селе Воеводское Арбузинской общины.

48-летний водитель автомобиля ВАЗ 21101 совершил наезд на 62-летнего мужчину. Вместо того, чтобы вызвать скорую, водитель отвез травмированного в дом, где тот временно проживал, пытаясь скрыть факт ДТП.

На следующий день потерпевший умер от полученных травм. Тело мужчины обнаружили соседи и сообщили полиции.

В ходе расследования правоохранители установили личность водителя, его местонахождение и задержали мужчину в процессуальном порядке. Ему уже сообщено о подозрении. Также решается вопрос об объявлении подозрения по факту ДТП.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровно водитель Jaguar сбил пешехода на переходе, пострадавший умер в больнице. 29-летнему мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

