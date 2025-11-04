08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
08:11  04 листопада
На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати
07:34  04 листопада
Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 08:11

На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати

04 листопада 2025, 08:11
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру водієві, який після наїзду на пішохода залишив потерпілого без допомоги, що призвело до його смерті

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 29 жовтня у селі Воєводське Арбузинської громади.

48-річний водій автомобіля ВАЗ 21101 скоїв наїзд на 62-річного чоловіка. Замість того, щоб викликати швидку, керманич відвіз травмованого до будинку, де той тимчасово проживав, намагаючись приховати факт ДТП.

Наступного дня потерпілий помер від отриманих травм. Тіло чоловіка виявили сусіди та повідомили поліцію.

Під час розслідування правоохоронці встановили особу водія, його місцезнаходження та затримали чоловіка у процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру. Також вирішується питання щодо оголошення підозри за фактом ДТП.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівному водій "Jaguar" збив пішохода на переході, потерпілий помер у лікарні. 29-річному чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Справу скеровано до суду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Миколаївська область смертельна ДТП пішохід водій
Смертельна ДТП на Житомирщині: іномарка влетіла в дерево, загинула 19-річна дівчина
03 листопада 2025, 13:30
На Тернопільщині нетверезий водій Skoda злетів з дороги
03 листопада 2025, 13:09
На Миколаївщині поліцейський загинув, врізавшись у авто після аварії
03 листопада 2025, 12:58
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Модний вирок" на кордоні: на Львівщині вилучили брендовий одяг і взуття на понад 750 тис. грн
04 листопада 2025, 10:47
На Миколаївщині на ринку продавали фальшиві євро: затриманий 20-річний юнак
04 листопада 2025, 10:32
1000 грн для кожного: коли і як подати заявку на "Зимову підтримку"
04 листопада 2025, 10:21
Нічна атака дронів на Чернігівщині: під ударом ринок та будинки
04 листопада 2025, 10:09
На Львівщині трактор з'їхав у кювет та перекинувся: водій загинув
04 листопада 2025, 09:56
Приніс із лісу: на Житомирщині чоловік зберігав удома зброю та набої
04 листопада 2025, 09:44
Наслідки нічної атаки на Харківщині: серед постраждалих – рятувальники
04 листопада 2025, 09:39
РФ атакувала Україну шістьма ракетами С-300, балістикою та дронами: скільки цілей вдалось збити
04 листопада 2025, 09:27
Як залучення британських та американських ПВК може змінити хід війни
04 листопада 2025, 09:14
ГУР проводить спецоперацію в Покровську: тривають запеклі бої
04 листопада 2025, 09:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »