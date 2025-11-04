На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру водієві, який після наїзду на пішохода залишив потерпілого без допомоги, що призвело до його смерті

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 29 жовтня у селі Воєводське Арбузинської громади.

48-річний водій автомобіля ВАЗ 21101 скоїв наїзд на 62-річного чоловіка. Замість того, щоб викликати швидку, керманич відвіз травмованого до будинку, де той тимчасово проживав, намагаючись приховати факт ДТП.

Наступного дня потерпілий помер від отриманих травм. Тіло чоловіка виявили сусіди та повідомили поліцію.

Під час розслідування правоохоронці встановили особу водія, його місцезнаходження та затримали чоловіка у процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру. Також вирішується питання щодо оголошення підозри за фактом ДТП.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

