В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
21 жовтня 2025, 19:45

Шукав "легкі гроші": "безхатька" з Миколаєвщини судили за роботу на росіян

21 жовтня 2025, 19:45
Ілюстративне фото
У Києві судили чоловіка за державну зраду. Виявилось, що він отримував гроші за роботу на росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Раніше чоловік мав проблеми з законом. Після звільнення з в'язниці у 2022 році він виїхав до Миколаєва. Там він жив у центрі для безхатьків та оформлював документи про допомогу. При цьому обвинувачення каже, що чоловік відгукнувся на пропозицію в Telegram знімати військові обʼєкти в Миколаєві. За це йому обіцяли від 90 до 150 доларів.

Уже 10 січня 2023 року чоловік зробив відеозапис та фотографії відділення. За це йому заплатити 4 тисячі гривень. Наступного дня він зробив кадри зі станцією технічного обслуговування, на якій живуть та ремонтують авто військові.

12 січня він знімав ще один військовий обʼєкт, а також будівлю Миколаївської обласної прокуратури. Того ж дня його викрили та забрали його телефон, де була переписка з представником РФ.

На суді чоловік заперечував свою провину. За його словами, він нібито йшов за закладкою, а фото не робив. На банківську картку, за його словами, гроші йому надсилала мати та знайомі.

Проте суд вважає, що обвинувачення доведене переліченими вище доказами. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

