Фото: поліція

ДТП сталася 16 вересня близько 13:00 на трасі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" у Миколаївському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Між селами Щасливе та Нечаяне зіткнулися три авто: вантажівка MAN, легковик Volkswagen Sharan та фура DAF.

За попередніми даними, водій MAN врізався у Volkswagen, після чого легковик зіткнувся з напівпричепом DAF.

Внаслідок аварії травмувалися 33-річний водій легковика та троє його пасажирів віком 43, 47 і 48 років. Їх госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП і просять очевидців звертатися за телефонами 067 273 85 87 або 102.

Нагадаємо, вдень 13 вересня на Житомирщині авто вилетіло в кювет і перекинулося. Від отриманих травм загинув 16-річний хлопець. Водій був пʼяний, йому оголосили підозру.