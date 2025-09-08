13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
16:25  08 сентября
Мать выбросила из окна: в Одессе возле дома нашли мертвого младенца
14:59  08 сентября
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
08 сентября 2025, 19:07

В Николаеве в теплосети нашли мумифицированное тело

08 сентября 2025, 19:07
Фото: полиция
В понедельник, 8 сентября, в Николаеве во время проверки перед ремонтными работами в теплосети обнаружили тело человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По данным полиции, тело имеет признаки мумификации. На месте работают следователи и патрульные, также привлекали спасателей для деблокирования тела.

В дальнейшем тело направят на судмедэкспертизу, по результатам которой будет установлен пол, точная причина и ориентировочное время смерти человека.

Полиция устанавливает личность погибшего и выясняет, как тело оказалось в теплосети.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в модульном укрытии на жилом массиве Заречный обнаружили тело женщины. По предварительным данным, на ее теле были признаки насильственной смерти.

Николаев Тело погибший происшествия теплосети
07 августа 2025
