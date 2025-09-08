Фото: полиция

В понедельник, 8 сентября, в Николаеве во время проверки перед ремонтными работами в теплосети обнаружили тело человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По данным полиции, тело имеет признаки мумификации. На месте работают следователи и патрульные, также привлекали спасателей для деблокирования тела.

В дальнейшем тело направят на судмедэкспертизу, по результатам которой будет установлен пол, точная причина и ориентировочное время смерти человека.

Полиция устанавливает личность погибшего и выясняет, как тело оказалось в теплосети.

