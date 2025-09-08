Фото: поліція

В понеділок, 8 вересня, у Миколаєві під час перевірки перед ремонтними роботами у тепломережі виявили тіло людини

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними поліції, тіло має ознаки муміфікації. На місці працюють слідчі та патрульні, також залучали рятувальників для деблокування тіла.

У подальшому тіло направлять на судмедекспертизу, за результатами якої буде встановлена стать, точна причина та орієнтовний час смерті людини.

Поліція встановлює особу загиблого та з’ясовує, як тіло опинилося у тепломережі.

