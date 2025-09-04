Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду

фото: Юлия Свириденко

Жители Николаева впервые с 2022 года получат пресную воду в кранах

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В 2024 году из государственного бюджета было выделено 8,7 млрд грн на строительство новой системы водозабора из реки Южный Буг. Проект удалось удешевить с первоначальной стоимости до 6,5 млрд грн благодаря Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины.

По словам Свириденко, в январе 2025 начались строительные работы, а в августе запустили тестовую работу водопровода. Воду уже начали полноценно подавать в системы и резервуары водоканала. Через две недели пресная вода полностью заменит соленую во всех системах города.

Водопровод будет обеспечивать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч для орошения сельскохозяйственных угодий.

Напомним, осенью 2022 года во время ракетных обстрелов россияне повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области.