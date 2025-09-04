Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду

фото: Юлія Свириденко

Жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах

Як передає RegioNews, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

У 2024 році з державного бюджету були виділені 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. Проект вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

За словами Свириденко, у січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста.

Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, восени 2022 року під час ракетного обстрілу росіяни пошкодили насосну станцію комунального підприємства "Миколаївводоканал", яка розташована в Херсонській області.