17:15  04 вересня
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
15:43  04 вересня
Росіяни вдарили ракетою по Чернігову
15:12  04 вересня
У п’ятницю в Україні буде сухо та спекотно
04 вересня 2025, 18:26

Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду

04 вересня 2025, 18:26
фото: Юлія Свириденко
Жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах

Як передає RegioNews, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

У 2024 році з державного бюджету були виділені 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. Проект вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

За словами Свириденко, у січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста.

Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, восени 2022 року під час ракетного обстрілу росіяни пошкодили насосну станцію комунального підприємства "Миколаївводоканал", яка розташована в Херсонській області.

01 вересня 2025
07 серпня 2025
