В Киеве мужчины для знакомой "выбивали" зарплату топором и пистолетом

фото: Национальная полиция

В Соломенском районе столицы полиция задержала двух мужчин, которые, вооружившись топором и пистолетом, заставляли администратора кафе отдать зарплату работнице. Пострадавшая несколько дней работала поваром в заведении, но получила за это меньше денег, чем ожидала

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Информация о конфликте с угрозами поступила на линию 102. На место срочно прибыли полицейские. В ходе проверки выяснилось, что 55-летний киевлянин и его 41-летний сообщник, узнав о ситуации, решили "помочь" знакомой, угрожая администратору физической расправой.

Мужчины потребовали вернуть около 2000 гривен, однако заставили администратора отдать всего 800 гривен. После нажатия тревожной кнопки, нападавших задержали на месте.

Орудие преступления – топор и пистолет – изъято.

Обеим фигурантам объявлено подозрение. Суд избрал им меру пресечения — держание под стражей. Мужчинам светит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Нежине Черниговской области злоумышленники похитили 22-летнюю девушку из дома, чтобы получить несуществующий долг. Похитителей задержали.