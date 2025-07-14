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14 июля 2025, 09:56

В Киеве мужчины для знакомой "выбивали" зарплату топором и пистолетом

14 июля 2025, 09:56
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фото: Национальная полиция
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В Соломенском районе столицы полиция задержала двух мужчин, которые, вооружившись топором и пистолетом, заставляли администратора кафе отдать зарплату работнице. Пострадавшая несколько дней работала поваром в заведении, но получила за это меньше денег, чем ожидала

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Информация о конфликте с угрозами поступила на линию 102. На место срочно прибыли полицейские. В ходе проверки выяснилось, что 55-летний киевлянин и его 41-летний сообщник, узнав о ситуации, решили "помочь" знакомой, угрожая администратору физической расправой.

Мужчины потребовали вернуть около 2000 гривен, однако заставили администратора отдать всего 800 гривен. После нажатия тревожной кнопки, нападавших задержали на месте.

Орудие преступления – топор и пистолет – изъято.

Обеим фигурантам объявлено подозрение. Суд избрал им меру пресечения — держание под стражей. Мужчинам светит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Нежине Черниговской области злоумышленники похитили 22-летнюю девушку из дома, чтобы получить несуществующий долг. Похитителей задержали.

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долги Киев полиция пистолет Соломенский район сокира зарплата
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