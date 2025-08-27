Ілюстративне фото

У Миколаєві винесли вирок трьом чоловікам, які вибивали борг. Серед них був працівник патрульної поліції

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У червні 2021 року працівник патрульної поліції розпивав алкоголь з двома знайомими. Під час застілля він згадав, що його рідний брат позичив у матері 3 500 доларів та досі не повернув гроші. Після опівночі компанія пішла до дому боржника.

Там вони виламали вхідні парадні двері будинку і вимагали в господаря віддати борг. Правоохоронець хапав брата руками за шию та стискав, його друзі завдавали удари рукою в обличчя. Правоохоронець також прикладав до голови брата травматичний пістолет, погрожуючи вбивством. Коли господар відмовився віддавати гроші, компанія просто пішла. Проте на виїзді з селища їх затримали.

На суді всі троє обвинувачений визнали провину. У вироку написано про щире каяття й активне сприяння розкриттю злочину. Хоча справу скерували до суду аж через чотири роки після інциденту.

За цей період строк давності притягнення до кримінальної відповідальності вже закінчився. Тому їм призначили 3 роки позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.

Нагадаємо, раніше в Києві поліція затримала чоловіків, які з сокирою та пістолетом примушували адміністратора кафе віддати зарплату працівниці. Вона працювала кілька днів у закладі кухарем, але отримала менше грошей, аніж очікувала.