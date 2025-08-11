19:28  11 серпня
11 серпня 2025, 21:15

Окупанти примусово вивезли до РФ 15 дітей із Миколаївщини

11 серпня 2025, 21:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
15 дітей з Миколаївщини силоміць вивезли до Росії

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Зібрано докази для використання як у національних судах, так і в міжнародних інституціях. Обвинувачених внесено до санкційних списків, а обвинувальний акт передано до суду за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, під час окупації Новопетрівки у місцевій спеціальній школі залишалося 15 дітей:

  • десятеро з них були позбавлені батьківського піклування;
  • двоє були сиротами;
  • ще двоє потрапили до закладу через складні життєві обставини;
  • одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

