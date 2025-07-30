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30 июля 2025, 09:49

Враг обстрелял Очаков из РСЗО: повреждено более десяти домов и многоэтажка

30 июля 2025, 09:49
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фото: Общественное Николаев/ Валентина Гурова
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В ночь на 30 июля в 00:20 российские войска нанесли удар по реактивным системам залпового огня по городу Очаков

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела повреждены 11 частных домов, одно многоквартирное, пять хозяйственных сооружений, а также три автомобиля.

Также произошел пожар сухой травы и одного из поврежденных построек.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, этой ночью Украина снова оказалась под массированной воздушной атакой со стороны России. Враг применил ударные дроны типа "Shahed" и ракеты. Воздушная тревога оглашалась в ряде областей, в нескольких городах были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Павлограде Днепропетровской области. Пассажиры и работники железной дороги не пострадали.

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война Очаков Николаевская область российская армия многоэтажка РСЗВ Град частные дома
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