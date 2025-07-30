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30 июля 2025, 08:33

Россияне продвигаются в Донецкой области: под угрозой еще пять населенных пунктов

30 июля 2025, 08:33
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фото: DeepState
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Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на DeepState.

По данным карты, враг продвинулся в районах Разиного, Темировки, Малиевки, Александрограда и Яблоновки.

Кроме того, ситуация обостряется на участке трассы Покровск – Константиновка: российское выступление активно "вытягивается" в направлении Доброполья, что создает риски оцепления для украинских сил под Покровском и Мирноградом.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска захватили село Яблоновка в Сумской области. Кроме того, было зафиксировано продвижение окупантов вблизи ряда населенных пунктов на востоке и северо-востоке Украины.

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