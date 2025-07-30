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30 июля 2025, 08:05

Массированная атака на Днепропетровщину: пострадали 2 человека, погиб скот

30 июля 2025, 08:05
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фото: Сергей Лысак
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В ночь на 30 июля Днепропетровщина подверглась массированной атаке беспилотников. Защитники неба сбили 24 вражеских дрона. Из-за обстрелов пострадали два человека, погиб скот, есть разрушение

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, были попадания в Павлограде. В городе возникли пожары. Пострадал 70-летний мужчина. Изуродованное транспортное предприятие

Беспилотниками враг бил по Синельниковщине. Под огнем оказались Николаевская, Покровская и Межевская общины.

"Пострадала женщина. Произошли пожары. Повреждены сельскохозяйственные и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто", — говорится в сообщении.

По Никопольщине оккупанты применяли беспилотники и артиллерию. Досталось Никополю, Марганецкой и Покровской общинам.

Напомним, в ночь на 29 июля российские оккупанты ударили по Каменскому ракетой. В результате атаки врага произошел пожар. Повреждены роддом и отделение больницы. Погибли трое горожан. Пострадали 22 человека, в том числе 10 пострадавших — медицинские работники, акушеры и анестезиолог.

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война обстрелы оккупанты животные Днепропетровская область Павлоград пострадавшие Никопольщина Сергей Лысак
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