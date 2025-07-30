Ворог обстріляв Очаків із РСЗВ: пошкоджено понад десять будинків і багатоповерхівка

фото: Суспільне Миколаїв/ Валентина Гурова

У ніч на 30 липня о 00:20 російські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по місту Очаків

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний, п'ять господарських споруд, а також три автомобілі.

Також сталася пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених будівель.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі Україна знову опинилася під масованою повітряною атакою з боку Росії. Ворог застосував ударні дрони типу "Shahed" і ракети. Повітряна тривога тривала у низці областей, у кількох містах було чути вибухи.

Раніше повідомлялося, що армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру у Павлограді на Дніпропетровщині. Пасажири та працівники залізниці не постраждали.