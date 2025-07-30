Россияне ударили по вокзалу в Павлограде: поезда курсируют по измененному маршруту
Сегодня ночью армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Павлограде на Днепропетровщине
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
"Поврежден вокзал в Павлограде, колеи и контактная сеть", - уточнили в УЗ.
К счастью, пассажиры и работники железной дороги не пострадали.
В настоящее время из соображений безопасности ряд пригородных поездов следуют по измененному маршруту:
- №6272 будет курсировать по маршруту Варваровка – Лозовая (вместо Синельниково-1 – Лозовая).
- №6277 будет курсировать по маршруту Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Днепр).
- №7010 будет курсировать по маршруту Каменское – Орловщина (вместо Каменское – Краматорск).
- №6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожья-2 – Лозовая).
Напомним, в ночь на 30 июля Днепропетровщина подверглась массированной атаке беспилотников. Защитники неба сбили 24 вражеских дрона. Из-за обстрелов пострадали два человека — в Павлограде 70-летний мужчина. В области погиб скот, есть разрушение.
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