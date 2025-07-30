Россияне ударили по вокзалу в Павлограде: поезда курсируют по измененному маршруту

фото: Укрзализныця

Сегодня ночью армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Павлограде на Днепропетровщине

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

"Поврежден вокзал в Павлограде, колеи и контактная сеть", - уточнили в УЗ.

К счастью, пассажиры и работники железной дороги не пострадали.

В настоящее время из соображений безопасности ряд пригородных поездов следуют по измененному маршруту:

№6272 будет курсировать по маршруту Варваровка – Лозовая (вместо Синельниково-1 – Лозовая).

№6277 будет курсировать по маршруту Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Днепр).

№7010 будет курсировать по маршруту Каменское – Орловщина (вместо Каменское – Краматорск).

№6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожья-2 – Лозовая).