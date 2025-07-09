Фото: Нацполиция

В Николаевской области спасатели искали в воде ребенка. К сожалению, к утру получили ее тело

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

В Николаевской области в одном из селений произошла трагедия. Недалеко от поселка Ингулка нырнула в воду 12-летняя девочка. После этого она не появлялась на поверхности. Ее сестра заметила это и принялась звать на помощь.

Службы начали спасательную операцию. К сожалению, утром получили тело девочки в нескольких метрах от берега. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Напомним, ранее в Житомирской области в водоеме утонул 4-летний мальчик. Тело ребенка извлекли из воды местные жители.