В Житомирской области утонул 4-летний мальчик
Трагедия произошла вечером 3 июля в селе Барвинки Коростенского района
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
По имеющимся данным 4-летний мальчик утонул в искусственном водоеме. Тело погибшего мальчика достали местные жители.
"Призываем родителей не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов!", — в очередной раз отметили в ГСЧС.
Напомним, 25 июня в городе Дергачи Харьковского района во время купания в реке Лопань утонула 11-летняя девочка.
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