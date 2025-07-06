В Житомирской области утонул 4-летний мальчик

иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По имеющимся данным 4-летний мальчик утонул в искусственном водоеме. Тело погибшего мальчика достали местные жители.

"Призываем родителей не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов!", — в очередной раз отметили в ГСЧС.