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09 липня 2025, 16:47

Трагедія на водоймі: на Миколаївщині загинула 12-річна дівчинка

09 липня 2025, 16:47
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Фото: Нацполіція
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На Миколаївщині рятувальники шукали у воді дитину. На жаль, на ранок дістали її тіло

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

У Миколаївській області в одному з селищ сталась трагедія. Неподалік від селища Інгулка пірнула у воду 12-річна дівчинка. Після цього вона не з'являлась на поверхні. Її сестра помітила це і почала кликати на допомогу.

Служби почали рятувальну операцію. На жаль, вранці дістали тіло дівчинки за кілька метрів від берега. Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині у водоймі потонув 4-річний хлопчик. Тіло дитини дістали з води місцеві жителі.

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