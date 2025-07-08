В Винницкой области со дна реки подняли утопленника

фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Очередное трагическое событие на воде произошло 6 июля в селе Кочуров Гайсинского района

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

Водолазы обнаружили тело утопленника на дне водоема на расстоянии более 30 метров от берега.

"Погибшим оказался 39-летний житель Степановки Теплицкой общины", - говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.