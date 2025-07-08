В Винницкой области со дна реки подняли утопленника
Очередное трагическое событие на воде произошло 6 июля в селе Кочуров Гайсинского района
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.
Водолазы обнаружили тело утопленника на дне водоема на расстоянии более 30 метров от берега.
"Погибшим оказался 39-летний житель Степановки Теплицкой общины", - говорится в сообщении.
В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, на днях в Черниговской области в Десне утонул рыбак.
В Киеве в озере обнаружили тело молодой женщиныВсе новости »
07 июля 2025, 07:10Трагедия в Харькове: на водохранилище утонула 12-летняя девочка
07 июля 2025, 05:05В Житомирской области утонул 4-летний мальчик
06 июля 2025, 16:59
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
Российские обстрелы Сумщины: 4 погибших и сотни атак на мирные общины
08 июля 2025, 09:44В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, ранены 4 гражданских
08 июля 2025, 09:35Из-за российских ударов ТЦК будут работать по-новому
08 июля 2025, 09:30Кабмин отказался назначить Цивинского директором БЭБ
08 июля 2025, 08:55Сбитые "шахеды" и пострадавший: последствия ночной атаки на Николаевщину
08 июля 2025, 08:39В Сумской области оккупанты убили тракториста, который работал в поле
08 июля 2025, 08:30Смертельная стрельба в Киеве: мужчину убили в собственном авто
08 июля 2025, 08:25Ночью украинская ПВО приземлила более 30 вражеских беспилотников
08 июля 2025, 08:15Непогода накроет запад Украины: синоптики предупреждают о грозах, граде и ливнях
08 июля 2025, 08:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится