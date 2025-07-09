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09 июля 2025, 02:50

У ребенка было кровотечение, а скорую не вызывали: в Днепре родители раненого мальчика пожаловались на детский сад

09 июля 2025, 02:50
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Иллюстративное фото
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В Днепре в садике мальчик получил травмы. Однако, по словам его родителей, ему не вызвали медиков

Об этом сообщает Відомо, передает RegioNews.

В одном из коммунальных детских садов ребенок получил порезы. Это произошло из-за падения на стекло. По словам родителей, помощь вовремя не вызывали. При этом заведение пока ситуацию не комментировало.

По словам матери пятилетнего мальчика, во время эвакуации детей в укрытие, ребенок поскользнулся, ударился о стеклянную поверхность и получил серьезные порезы обеих рук. Женщина отметила, что воспитатели не вызвали "скорую помощь", хотя у ребенка было сильное кровотечение.

Раненый мальчик получил девять порезов, на которые ему наложили швы – три на правой и шесть на левой руке. Родители ребенка рассказали, что детский сад предложил финансовую помощь, но официальных извинений еще не поступало.

Напомним, в Киеве будут судить воспитательницу. Ей грозит лишение свободы. Судить женщину из-за инцидента с ребенком: она спускалась по лестнице, не удержала 2-летнего мальчика, которого держала за руку. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

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